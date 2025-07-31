BIST 10.735
DOLAR 40,59
EURO 46,48
ALTIN 4.308,72
YEREL

Yalova'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları ileri sürülen 2 kadın gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen evlerden hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 110 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kayıtlar ve saha araştırmaları sonucunda, İstanbul'dan ilçeye gelen H.Ş. ve N.M'nin, kendilerine yazlıkçı imajı verip boş olduklarını tespit ettikleri dairelerden yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldığını tespit etti.

Daha önce de 41 kez evden hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 kadın şüpheli İstanbul'un Kartal ilçesinde gözaltına alındı.

Yalova'ya getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mesai bitimi sona erecek! Milyonlarca kişi yapmadı, herkes oraya koşuyor sistem çöktü
Mesai bitimi sona erecek! Milyonlarca kişi yapmadı, herkes oraya koşuyor sistem çöktü
Bursa'da vatandaşlardan özverili çalışma! Vatandaşlar helikopterleri susuz bırakmadı
Bursa'da vatandaşlardan özverili çalışma! Vatandaşlar helikopterleri susuz bırakmadı
Ümraniye'de korkunç kaza! Yük asansöründen düşen işçi öldü...
Ümraniye'de korkunç kaza! Yük asansöründen düşen işçi öldü...
Pasajda ölü bulunmuştu! Ölmeden önce kovalandığı anlar ortaya çıktı
Pasajda ölü bulunmuştu! Ölmeden önce kovalandığı anlar ortaya çıktı
Üç harfli zincir markette kasiyerin hali herkesi üzdü yorgunluktan tükenince...
Üç harfli zincir markette kasiyerin hali herkesi üzdü yorgunluktan tükenince...
Yeni nesil bel ameliyatı
Yeni nesil bel ameliyatı
Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı
Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı
Diyarbakır'da 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi
Diyarbakır'da 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi
Şanlıurfa'da hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Şanlıurfa'da hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Victor Osimhen İstanbul'da!
Victor Osimhen İstanbul'da!
Halk TV yazarı Tezkan: CHP’de bilgi eksikliği var
Halk TV yazarı Tezkan: CHP’de bilgi eksikliği var
Ankara’da çıkan yangın gecekondulara sıçradı! 8 ev kullanılmaz halde
Ankara’da çıkan yangın gecekondulara sıçradı! 8 ev kullanılmaz halde