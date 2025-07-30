Ankara’da çıkan yangın gecekondulara sıçradı! 8 ev kullanılmaz halde

Ankara'nın Mamak ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 8 gecekonduya sıçrayarak kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, kurtarılan iki köpek yavrusuna vatandaşlar sahip çıktı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 702/2. Sokak’taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki gecekondulara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 8 gecekonduya sirayet eden yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen gecekondularda ölen ya da yaralanan olmadı.

Evlerde mahsur kalan ve itfaiye ekiplerinin kurtardığı 2 köpek yavrusunun bakımları çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Yangın sonrası alanda incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.