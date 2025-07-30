Rusya'daki 8.8 büyüklüğündeki deprem! Birçok ülkede tsunami alarmı verildi

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülkede tsunami alarmı verildi. Kamçatka kıyılarına sadece 15 dakikada ulaşan dev dalgalar, önümüzdeki saatler içinde onlarca ülkeyi daha tehdit edebilir.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi yakınlarında 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 8,8 büyüklüğündeki deprem ve çok sayıda artçı sarsıntının ardından, tsunami uyarısı yapıldı.

"TSUNAMİ UÇAK HIZINDA İLERLER"

Prof. Dr. Ergin Ulutaş da tsunami uyarılarını NTV için değerlendirdi.

Tsunami dalgalarının oluştuktan sonra Pasifik Okyanusu'nda ilerleyen bir uçak kadar hızlı olduğunu belirten Ulutaş, "Saatte 1000 km/hıza kadar ulaşabilirler. Ancak dalgaların hızları kıyıya yaklaştıkça yavaşlar ve genlikleri büyür." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ulutaş, 2012 yılında Kanada açıklarında meydana gelen bir depremin ardından Hawaii’ye ulaşan tsunamiyi modellediğini hatırlatarak, “O zaman bir santimetrelik bir dalga, Hawaii’ye 1.5 metre yüksekliğinde ulaştı. Bu örnekte olduğu gibi, küçük başlayan dalgalar kıyıya ulaştığında ciddi boyutlara ulaşabiliyor” dedi.