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Çekmeköy’de sünger fabrikasında büyük yangın

İstanbul Çekmeköy’de ormana yakın bir sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla büyüyen alevler çevrede elektrik kesintisine neden olurken, yangının ormanlık alana sıçramaması için tedbirler alındı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alemdağ Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Anadolu Yakası'ndaki itfaiye gruplarından çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri hazır bulunduruldu.

Fabrikadaki kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede arttı.

Yükselen alevler gece karanlığında birçok ilçeden görüldü, yoğun duman oluştu.

Fabrikanın Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumda yer almasına karşılık itfaiye ekipleri, alevlerin bu bölgelere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Trafo sisteminde de patlamalar meydana gelirken, çevrede elektrik kesintisi yaşanıyor.

İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, elyaf-sünger fabrikasında yangın çıktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirler alınmakta olup, ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. An itibarıyla ormanlık alana sirayet söz konusu olmamakla birlikte, yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir."

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