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8.8'lik deprem sonrası tsunami oldu! Şehir sular altında kaldı, ürküten görüntüler

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8.8'lik deprem sonrası tsunami oldu! Şehir sular altında kaldı, ürküten görüntüler

Dünya Rusya'daki depremi konuşuyor. Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğünde deprem büyük panik yarattı. Deprem sonrası yapılan tsunami uyarı paniği daha da artırdı. Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçılar da kayda geçti. Uyarıların ardından bölgeden gelen ilk görüntüler ürküttü. Depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldı.

8.8'lik deprem sonrası tsunami oldu! Şehir sular altında kaldı, ürküten görüntüler - Resim: 1

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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8.8'lik deprem sonrası tsunami oldu! Şehir sular altında kaldı, ürküten görüntüler - Resim: 2

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka'daki depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldığını bildirdi.

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8.8'lik deprem sonrası tsunami oldu! Şehir sular altında kaldı, ürküten görüntüler - Resim: 3

Tsunami uyarısı nedeniyle kısmen sular altında kalan Severo-Kurilsk Limanı ve Alaid balıkçılık işletmesi çevresinden siviller tahliye edildi. 

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8.8'lik deprem sonrası tsunami oldu! Şehir sular altında kaldı, ürküten görüntüler - Resim: 4

 Kamçatka Yarımadası'nda ise Khalaktyrsky Plajı'ndan yaklaşık 60 tatilci, arazi araçlarıyla güvenli bölgelere taşındı. 

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