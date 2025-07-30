8.8'lik deprem sonrası tsunami oldu! Şehir sular altında kaldı, ürküten görüntüler
Dünya Rusya'daki depremi konuşuyor. Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğünde deprem büyük panik yarattı. Deprem sonrası yapılan tsunami uyarı paniği daha da artırdı. Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçılar da kayda geçti. Uyarıların ardından bölgeden gelen ilk görüntüler ürküttü. Depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldı.
Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka'daki depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldığını bildirdi.
Tsunami uyarısı nedeniyle kısmen sular altında kalan Severo-Kurilsk Limanı ve Alaid balıkçılık işletmesi çevresinden siviller tahliye edildi.
Kamçatka Yarımadası'nda ise Khalaktyrsky Plajı'ndan yaklaşık 60 tatilci, arazi araçlarıyla güvenli bölgelere taşındı.