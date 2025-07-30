Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem anı kamerada
Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında şiddetle sarsılan ev eşyaları görüntülendi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.
Açıklamada, depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 8,8 olduğu aktarıldı.
Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.