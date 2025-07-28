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Bursa yangını şüphelisi FETÖ'cü benzin istasyonunda bakın ne yapmış

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor. Zanlı U.A'nın Harmancık ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundaki anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Gözaltına alınan U.A'nın 2021'de astsubaylıktan ihraç edildiği ve daha önce de bir süre akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi.

Şüphelinin akaryakıt istasyonundaki halleri

Zanlı U.A'nın Harmancık ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundaki anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, beyaz bir pikapla istasyona gelen şüphelinin elinde bulunan bidonlardaki suları saksılara boşalttığı, daha sonra benzin pompalarının olduğu alana yöneldiği ve istasyondan çıktığı anlar yer aldı.

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