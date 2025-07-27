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BİLİM - TEKNOLOJİ

Roketsan üretti Türkiye'nin ilk füze atan robot köpeği KOZ canlı yayında tanıtıldı

Roketsan tarafından üretilen Türkiye’nin ilk füze atan robot köpeği KOZ, tv100 ekranlarında tanıtıldı.

Roketsan'ın ürettiği Türkiye’nin ilk füze atan robot köpeği KOZ, tv100’de yayımlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında tanıtıldı.

KOZ’un özelliklerini anlatan Roketsan Yenilikçi Sistem Direktörü Dr. Emel Mehmet Yazıcıoğlu, “4 tane füzesi var bunlar çok küçük çapta güdümlü ve aracı başlıklı o yüzden de çok iddialı olduğumuz bir füze. Dünya çapında bu kadar küçük çapa güdümlü ve arayıcı başlıklı sistemi sığdırmak anlamında çok iddialıyız. Füzelerin adı ise Mete.

Tamamen uzaktan kumandalı. Etrafı önce gözetliyor oldukça uzaklaşıyor. Zaten güvenli olmayan bölgelere daha çok gidiliyor. Hedefi bulup ekranda görüp işaretletiyor ve daha sonra füzeyi ateşliyor. Engebeli arazilerde, güvenli olmayan bölgelerde oldukça fazla ilerliyor. Rampa inip çıkabiliyor, rampa çıkabiliyor. Tırmanma yapabiliyor. Merdiven çıkabiliyor. En önemlisi oldukça robas. Düştüğü zaman kalkabiliyor ama kolay kolay düşmüyor Dünya’da ilk füze anlamında. Dünya ilk olan bu kadar minyatür füzenin buna entegre edilmiş olması. Ama burada önemli olan o ve kendi kendine ateşliyor olması.” ifadelerine yer verdi.

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