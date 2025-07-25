Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun: Orman işçileri için korkup ağlayarak kaçtı

OSMANELİ Belediye Başkanı Bekir Torun açtığı canlı yayındaki sözleri çok zamansız olunca tepkilerin odağına oturdu. Yanan İşte 10 kişiyi verdiğimiz bir dönemde orman işçileri için sarfettiği sözler...

BİLECİK'in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yerleşim yerine ulaşan yangın sebebiyle canlı yayın açtı. Orman ekiplerinin yangına müdahale etmeyip bölgeden ayrıldıklarını belirter Bekir Torun şunları söyledi:



-"Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Yaklaşık 12 arazös vardı.

Buradan bağıra çağıra resmen kaçtılar. Bakın, burada bir araçla biz söndürüyoruz. Orman yangınıyla mücadele için işe giren adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar."

10 şehit vermişken denecek laf mı bu!

5'i AKUT gönüllüsü 5'i orman işçisi 10 kişinin yangınları söndürmek için canını verdiği bir dönemde gelen bu sözler büyük tepki çekti.