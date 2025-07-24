Suat Kılıç: Erbakan’ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, savunma sanayisindeki atılımları değerlendirerek, merhum Necmettin Erbakan’ın milli tank, yerli uçak ve ağır sanayi hayallerinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hayata geçirildiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıç, merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın ağır sanayi ve yerli savunma sanayisi hayalinin, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçeğe dönüştürüldüğünü söyledi.

Kılıç, konuşmasında 1 Nisan tarihli Çarşaf Dergisi’nin kapağında yer alan karikatürü hatırlatarak, Erbakan’ın elinde tuttuğu prospektüsün sayfalarında milli tank, yerli uçak ve büyük baraj projelerinin olduğunu belirtti. "Kendi tankımızı, uçağımızı üreteceğiz, enerjide dışa bağımlılığı bitireceğiz diyen bir liderin hayalleri bugün tek tek gerçekleşiyor" diyen Kılıç, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN gibi kurumların da temellerinin Erbakan döneminde atıldığını vurguladı.

Erbakan’ın attığı temellerin, Erdoğan döneminde güçlü eserlerle tamamlandığını dile getiren Suat Kılıç, “Yüzyıllık Cumhuriyet tarihimizin savunma sanayisine en çok katkı sunan iki lideri vardır; biri merhum Erbakan, diğeri Sayın Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.