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Beyoğlu'ndaki patlama sonrası valilikten ilk açıklama

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda bir büfede meydana gelen patlama sonucu çöken binada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki bir binada meydana gelen çökme sonucunda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katındaki büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir."

İstanbul Valisi Davut Gül, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden patlamanın nedeni ve mevcut durum hakkında bilgi aldı.

Olay yerinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Vali Gül, patlamanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti. Gül, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirdi.

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