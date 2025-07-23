Özgür Özel'den Eurofighter sözleri: Almanya'ya gittiğimde konuştum...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy mitinginde yaptığı açıklamada, Almanya'nın koyduğu vetonun kaldırılmasıyla Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili anlaşmanın tamamlandığını söyledi. Özel, bu süreçte Almanya'da üst düzey isimlerle görüştüğünü ve partisinin diplomatik çabaları sayesinde engelin aşıldığını belirterek, “Türkiye’nin muhalefet partisiyiz ama dünyada Türkiye’nin partisiyiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili CHP Bakırköy mitinginde dikkat çeken sözler sarf etti. Özel, anlaşmanın nihayet sonuçlandığını belirterek, sürecin Almanya’nın vetosu nedeniyle uzadığını ancak partisinin diplomatik temaslarıyla bu engelin aşıldığını iddia etti.

Özgür Özel yaptığı konuşmada, "Almanya'ya son gittiğimde hem şansölye yardımcısıyla, SPD'nin başkanıyla hem Milli Savunma Bakanı'yla konuştum, nihayet vetoyu kaldırdılar ve Eurofighter anlaşması yapıldı" dedi.

Özel, “Eurofighter anlaşması yapıldı. Türkiye’nin muhalefet partisiyiz ama dünyada Türkiye’nin partisiyiz” ifadelerini kullandı.