Erhan Afyoncu: KIZILELMA Türk dünyasının geleceği

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025)’nde yaptığı açıklamada, Bayraktar KIZILELMA’yı "Türk dünyasının geleceği" olarak nitelendirdi. KIZILELMA’nın Türk kültüründe ulaşılması gereken hedefi ve ideali temsil ettiğini belirten Afyoncu, "Sanayi inkılabını ıskaladık ama 500 yıl sonra Türkler silah öncülüğünü yeniden ele geçirdi" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarda Türk savunma sanayiinin gururu Bayraktar KIZILELMA ve birçok yerli ve milli savunma sanayii aracı yer alıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu önemli değerlendirmeler yaptı.

"TÜRKİYE DÜNYAYA DAMGASINI VURDU"

Selçuk Bayraktar tv100'de yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Ülkemizin Milli Savunma sanayii son 20 senede büyük bir ivme yakaladı. İHA’ların bütün elektronik yazılımlarından tutun da tüm diğer savunma sanayi kurumlarımızın ürettiği füzelere, akıllı mühimmatlara, radarlara kadar tüm yelpazesini en geniş şekilde, dünyanın SİHA ihracat pazarının yüzde 65’ine sahip olacak şekilde Türkiye bu alanda dünyaya damgasını vurdu. Bizim tüm gayretimiz teknolojinin tüm alanlarında TEKNOFEST kuşağının dünyaya damgasını vuracak eserleri geliştirmesi. Kızılelma’dan sonra uzay çalışmalarına başlamıştık. Sonrasında teknolojinin diğer sivil alanlarında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. En son yenilik de TEKNOFEST kuşağının girişimcilerinin geliştirdiği NEXT TEKNOFEST sosyal medya. Oraya da herkesi bekliyoruz.

"DÜNYA MEDENİYETİMİZİN DOSDOĞRU GENÇLERİYLE TEKRAR AYAĞA KALKACAK"

Bugün dünyanın kurulu düzeninin yıkıldığını, tüm kuralların hepsinin ihlal edildiğini görüyoruz. Ben inanıyorum ki dünyanın bir anlamda yeniden inşası bizim medeniyetimizin dosdoğru ahlakla, düsturla, merhamet ve iyilik duygularıyla harmanlanmış, güneş yüzlü genç ışıklarının inşasıyla ayağa kalkacak. Bizim tüm çabamız o nesli desteklemektir. Bu ülkenin bir mühendis evladı olarak bu işlerde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum."

ERHAN AFYONCU: KIZILELMA TÜRK DÜNYASININ GELECEĞİ

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ise fuarda şunları söyledi:

Bu gördüğünüz Türk dünyasının geleceği. KIZILELMA bizim kültürümüzde ulaşılması gereken hayal, yerdir. Biz MÖ 200’lü yıllarda atın üzerinde yayı kullanarak Ortadoğu’ya hakim olduk. 1450’li yıllarda ateşli silahlara geçiş sağladık, yine dünyaya hakim olduk ancak sanayi inkılabını ıskaladık. 500 yıl sonra İslam dünyası ve bunun içerisindeki Türkler tekrar bir silah öncülüğü ele geçirdiler.

"BU DÖNEMDE YAŞAMAKTAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUM"

TSK şu anda dünyanın en iyi insansız araçlarını kullanan ordusu oldu. KIZILELMA’nın da envantere girmesiyle artık farklı bir aşamaya geçiyoruz. Bu sadece bizim için değil. Bütün mazlum halklar ve kardeşlerimiz için de benzer bir şey olacaktır. Bu dönemde yaşamaktan ve bu icraatleri görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

"NEXT TEKNOFEST SOSYAL DE KIZILELMA KADAR ÖNEMLİ"

Öte yandan Teknofest Sosyal de en az bunun kadar önemli. Ben de kullanmaya başladım. Çünkü sizin bütün hayatınızı etkiliyor. Daha düzgün bir platform. Bütün gençlerimizi, Türk milletini, kardeş coğrafyalarımızı da bekliyoruz. Herkesi Next Sosyal’e davet ediyoruz."