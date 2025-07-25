Ödül töreninde şoke eden anlar! İş insanı Lokman İn'den Özge Ulusoy'a olay suçlama

İş insanı Lokman İn, Uluslararası Kalite Ödülleri gecesinde "yılın güvenilir girişimcisi" ödülünü alırken sunucu Özge Ulusoy'a yönelik sert sözleriyle geceye damga vurdu. İn, Ulusoy’un daha önceki bir projede sözleşmeye uymadığını öne sürerek, "Dolandırıldığım kişiden ödül almak ilginç. Ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip?" diyerek tepkisini sahnede dile getirdi.

İş insanı Lokman İn, sunuculuğunu Özge Ulusoy'un yaptığı bir ödül töreninde sahneye çıkarak yılın güvenilir girişimcisi ödülünü aldı. Ancak ödül töreni, beklenmedik bir açıklamayla gündeme oturdu. İn, ödülü Ulusoy'un elinden alırken çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"ÜNLÜ DİYE DOLANDIRMA HAKKINA MI SAHİP?"

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, geçtiğimiz gece düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde gecenin sunuculuğunu üstlendi. İstanbul Gayrettepe'de bulunan bir otelde gerçekleşen iş dünyasından birçok isminin bulunduğu bu özel gecede Güvenilir Girişimci ödülünü almak için sahneye çıkan Bowax Türkiye'nin kurucusu Lokman İn'in konuşmasıyla ortam gerildi.

"DOLANDIRILDIĞIM KİŞİDEN ÖDÜL ALMAK ÇOK İLGİNÇ"

Lokman İn, sahnede mikrofonu alarak, daha önce bir proje için anlaşmaya vardıkları Özge Ulusoy'un sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etti. Ödülü teslim alırken, "Dolandırıldığım kişi tarafından ödül almak çok ilginç. Ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Açıklamalarını sürdüren İn, şu ifadeleri kullandı: "Açılışa geldi, para aldı fakat paylaşım yapmadı. Telefonla arıyorum, cevap vermiyor. Sahnede sesimiz duyulmasın diye müziği açtırıyorlar. Ünlü olması herkesi dolandırabileceği anlamına gelmiyor. Beni görünce kaçıyor. Aldığı paranın hakkını vermesi gerek. 19 yıllık ticari hayatta inişler çıkışlar çok farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben sahneye gelene kadar burada bir sunucu hanımefendi de vardı. Tesadüftür geldiğimde öğrendim. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip? Kaçmakla oluyor mu?" sözleriyle sitem ederek sahneden indi. Özge Ulusoy'un yanındaki erkek sunucunun ise olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.