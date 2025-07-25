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Eskişehir'de 10 şehit verilen yerin görüntüleri ortaya çıktı

ESKİŞEHİR'de 10 kişinin şehit olduğu alev kapanının olduğu yer görüntülendi. Instagramda yayın yapan Eskişehir sayfasından yayınlanan görüntülerde iş makinasının hala yandığı görülüyor.

Eskişehir'de orman yangınında alevlerin arasında kalarak 10 kişinin şehit olduğu alan ve aynı yangında şehit olan Eyüp Dereli'nin kullandığı iş makinesinin son hali görüntülendi. İş makinası hala yanmaya devam ediyordu.

Küle dönen iş makinesinin sadece 300 metre ilerisinde şehitlere ulaşıldığı öğrenildi.

İtfaiye araçları küle dönmüştü

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