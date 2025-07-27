BIST 10.643
DOLAR 40,56
EURO 47,70
ALTIN 4.352,20
GÜNCEL

Yaya geçidinde çarpma anı kamerada

Trafik ışığı bulunmayan bir yaya geçidinde, geçmeye çalışan bir kadına araç çarptı; çarpmanın etkisiyle savrulan kadına çevredekiler ve sürücü yardım etti.

Yaya geçidinde durmama ve yayaya geçiş önceliği verme konusu sürücüler tarafından pek dikkat edilmeyen bir durum haline geliyor. Yine, yaya geçidinden geçmek isteyen bir kadına yaya geçidinde araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadına arabanın sürücüsü ve çevredekiler yardım etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı ve sosyal medyada tartışma yarattı.

Sosyal medyada, "Bu sürücüler yaya geçidi nedir, ne işe yarar, ne zaman öğrenecek?" gibi yorumlar yapıldı.

TRAFİK IŞIĞI OLMAYAN YAYA GEÇİTLERİNDE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Trafik ışıkları bulunmasa bile yaya geçitlerinde yayalara yol vermek yasal bir zorunluluktur. Sürücüler, bu noktalara yaklaşırken hızlarını azaltmalı ve yayalara yol vermelidir. Bu kurallara uymayan sürücüler, para cezası ve ceza puanı ile karşı karşıya kalır.

YAYA GEÇİTLERİNDE KAMERA

Trafik denetim kameraları, yaya geçitlerindeki ihlalleri otomatik olarak tespit edebilir. Plaka tanıma sistemleri, yayalara yol vermeyen araçları belirleyerek cezai işlem uygulanmasını sağlar.

PARA CEZASI

2025 yılı itibarıyla yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere 4.512 TL para cezası uygulanmaktadır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı 74 yaşındaki kadın öldü! Feci anlar kamerada
Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı 74 yaşındaki kadın öldü! Feci anlar kamerada
Sivas'ta boğulma tehlikesi geçirdi hayata böyle döndürüldü
Sivas'ta boğulma tehlikesi geçirdi hayata böyle döndürüldü
Bursa'da genç kadına tepki yağıyor! Yangını çekerken şarkı söyledi: "Yanıyor yanaklarım"
Bursa'da genç kadına tepki yağıyor! Yangını çekerken şarkı söyledi: "Yanıyor yanaklarım"
Baş dönmesini hafife almayın
Baş dönmesini hafife almayın
Eltisinin içeceğine ilaç koyan kadının görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
Eltisinin içeceğine ilaç koyan kadının görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
Roketsan üretti Türkiye'nin ilk füze atan robot köpeği KOZ canlı yayında tanıtıldı
Roketsan üretti Türkiye'nin ilk füze atan robot köpeği KOZ canlı yayında tanıtıldı
Bursa'da orman yangını: Karahıdır Mahallesi tahliye edildi
Bursa'da orman yangını: Karahıdır Mahallesi tahliye edildi
Erdoğan’ın yoğun haftası: 1 Lider, 7 Gün
Erdoğan’ın yoğun haftası: 1 Lider, 7 Gün
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun: Orman işçileri için korkup ağlayarak kaçtı
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun: Orman işçileri için korkup ağlayarak kaçtı
Eskişehir'de 10 şehit verilen yerin görüntüleri ortaya çıktı
Eskişehir'de 10 şehit verilen yerin görüntüleri ortaya çıktı
Çatalca'da düzenlenen operasyonda 60 kilogram kokain ele geçirildi
Çatalca'da düzenlenen operasyonda 60 kilogram kokain ele geçirildi
Tüp bebek öncesi bilmeniz gerekenler
Tüp bebek öncesi bilmeniz gerekenler