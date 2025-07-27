Yaya geçidinde çarpma anı kamerada

Trafik ışığı bulunmayan bir yaya geçidinde, geçmeye çalışan bir kadına araç çarptı; çarpmanın etkisiyle savrulan kadına çevredekiler ve sürücü yardım etti.

Yaya geçidinde durmama ve yayaya geçiş önceliği verme konusu sürücüler tarafından pek dikkat edilmeyen bir durum haline geliyor. Yine, yaya geçidinden geçmek isteyen bir kadına yaya geçidinde araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadına arabanın sürücüsü ve çevredekiler yardım etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı ve sosyal medyada tartışma yarattı.

Sosyal medyada, "Bu sürücüler yaya geçidi nedir, ne işe yarar, ne zaman öğrenecek?" gibi yorumlar yapıldı.

TRAFİK IŞIĞI OLMAYAN YAYA GEÇİTLERİNDE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Trafik ışıkları bulunmasa bile yaya geçitlerinde yayalara yol vermek yasal bir zorunluluktur. Sürücüler, bu noktalara yaklaşırken hızlarını azaltmalı ve yayalara yol vermelidir. Bu kurallara uymayan sürücüler, para cezası ve ceza puanı ile karşı karşıya kalır.

YAYA GEÇİTLERİNDE KAMERA

Trafik denetim kameraları, yaya geçitlerindeki ihlalleri otomatik olarak tespit edebilir. Plaka tanıma sistemleri, yayalara yol vermeyen araçları belirleyerek cezai işlem uygulanmasını sağlar.

PARA CEZASI

2025 yılı itibarıyla yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere 4.512 TL para cezası uygulanmaktadır.