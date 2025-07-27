Baş dönmesini hafife almayın

Başınızı çevirince dünya da sizinle dönüyorsa, bu hissi hafife almayın. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, “Vertigonun bazı türleri basit bir manevrayla geçerken, bazıları ileri tedavi gerektirir” diyerek uzman görüşünün şart olduğunu vurguladı.

Kimi zaman dünyanın etrafınızda döndüğü, kimi zamansa yere basamıyormuşsunuz gibi dengesiz hissettiğiniz anlar yaşıyorsanız, bu durum sıradan bir baş dönmesi olmayabilir. Uzmanlar, özellikle ani başlayan ve beraberinde mide bulantısı, terleme ve denge kaybı gibi şikâyetler getiren vertigonun ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, bu baş dönmesi tipinin çoğunlukla iç kulaktaki denge sisteminden kaynaklandığını ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

VERTİGONUN EN YAYGIN NEDENİ: KRİSTAL KAYMASI



Vertigonun en sık rastlanan nedeni, halk arasında “kristal kayması” olarak bilinen BPPV (Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo). Bu tip baş dönmelerinde tanı netleştirildikten sonra basit bir manevrayla hastaların büyük kısmının şikâyetlerinden kurtulabildiğini belirten Prof. Dr. Tuğrul, “Hiçbir ilaç kullanmadan yalnızca bir manevrayla baş dönmesini ortadan kaldırabiliyoruz. Vertigo çok rahatsız edici bir histir. Başladığında kişi ayakta duramaz, basit hareketlerini bile yapamaz hale gelir” dedi.

MENİER VE DİĞER CİDDİ VERTİGO TİPLERİNE DİKKAT

Her vertigonun basit bir durumdan kaynaklanmadığı belirten Prof. Tuğrul, “Menier, kulakta dolgunluk hissi, işitme kaybı, çınlama ve çok şiddetli baş dönmesiyle kendini belli eder. Bu durumlarda diyet, ilaç tedavisi, hatta kulağa iğne enjeksiyonu ve cerrahi yöntemler gerekebilir. Ayrıca vestibüler nörit, iç kulak enfeksiyonları, migren tipi baş dönmeleri gibi pek çok farklı neden de vertigoya yol açabilir. Tedaviye yön verecek olan detaylı değerlendirme ve tetkiklerdir.” şeklinde konuştu.

ERKEN TANI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR



Vertigonun sadece bir semptom değil, farklı hastalıkların belirtisi olabileceğini vurgulayan Prof. Tuğrul, “Vertigo çok geniş bir hastalık grubunu kapsar. Bu yüzden mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalı, gerekli tetkikler yapılarak tedavi süreci başlatılmalıdır” ifadelerini kullandı.