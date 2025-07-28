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İzmir yanıyor! Alevler çok şiddetli, Bornova'daki yangın Buca'ya sıçradı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İzmir yanıyor! Alevler çok şiddetli, Bornova'daki yangın Buca'ya sıçradı

Bursa, Kahramanmaraş, Karabük yangınları sürerken İzmir'den de orman yangını haberi geldi. Bornova ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile Buca ilçesi sınırlarına geçti. İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İzmir yanıyor! Alevler çok şiddetli, Bornova'daki yangın Buca'ya sıçradı - Resim: 1

 İzmir'in Bornova ilçesinde Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İzmir yanıyor! Alevler çok şiddetli, Bornova'daki yangın Buca'ya sıçradı - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

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İzmir yanıyor! Alevler çok şiddetli, Bornova'daki yangın Buca'ya sıçradı - Resim: 3

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti.Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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İzmir yanıyor! Alevler çok şiddetli, Bornova'daki yangın Buca'ya sıçradı - Resim: 4

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, Buca ve Torbalı yönüne yönlendirildi.

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