İzmir yanıyor! Alevler çok şiddetli, Bornova'daki yangın Buca'ya sıçradı
Anadolu Ajansı
|
Bursa, Kahramanmaraş, Karabük yangınları sürerken İzmir'den de orman yangını haberi geldi. Bornova ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile Buca ilçesi sınırlarına geçti. İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
19
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
29
Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti.Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
39
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, Buca ve Torbalı yönüne yönlendirildi.
49