Adana'da bir baba 2 oğlunu vurdu! Oğlu ölürken yaptığı hareket kan dondurdu

ADANA'dan gelen haber şoke etti. Adana merkez Seyhan ilçesinde miras kavgasında bir baba 2 oğlunu vurdu. Oğullarından biri ölürken diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Katil babanın oğlu can çekişirken tekme atması herkesin kanını dondurdu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir baba, bir oğlunu öldürdü diğerini de ağır yaraladı. Korkunç olay 24 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Erol Köse, miras anlaşmazlığı nedeniyle oğulları Nihat ve Mesut Köse ile sokakta tartıştı.

Önce sopayla dövdü

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Erol Köse, diğer oğlu Murat Köse (37) ile birlikte Nihat ve Mesut Köse'yi sopalarla darp etti.

Tüfek vurup öldürdü

Komşuların araya girmeye çalıştığı arbede sırasında Erol Köse, evden getirdiği av tüfeğiyle oğullarına ateş açtı.

Vurduktan sonra da tekmeledi

Karınlarından yaralanan Nihat ve Mesut Köse kanlar içinde yere yığılırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüdeki şoke eden anlar ise Erol Köse'nin oğullarını vurduktan sonra gelip onları tekmelesi oldu. Çevredeki vatandaşlar katil babalı uzaklaştırıp yaralıları hafif ticari araçla hastaneye kaldırdı.

42 yaşındaki Nihat Köse yaşamını yitirken, 34 yaşındaki Mesut Köse de yaralandı. 69 yaşındaki katil baba Erol Köse, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.