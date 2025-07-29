Sadece Bursa orman yangını kaldı! Son durumu İbrahim Yumaklı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınların ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, devam eden sadece bir yangın olduğunu söyledi ve Bursa-Harmancık'taki yangına müdahalenin devam ettiğini belirtti. Yumaklı "Şu anda ülkemizde devam eden sadece bir yangın var, Bursa Harmancık yangını" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı:

-Dün gece akşam saatlerinde Karabük Safranbolu'daki yangına yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Merkez ilçesine bağlı Kahyalar Mahallesi'ndeki orman yangınını, arkadaşlarımız gece boyunca yaptıkları müdahalelerle tamamen kontrol altına aldılar. Uşak Banaz'da Milli Park mevkiindeki yangın, arkadaşlarımızın yoğun müdahalesi ile tamamen kontrol altına alındı.



-Devam eden yangınlarda da bu süre içerisinde hem kara hem hava müdahaleleri devam etti. Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa ve Bursa Kestel yangınları tamamen kontrol altına alındı.



-4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Son 24 saatte çıkan 55 yangının tamamı da kontrol altına alınmış durumda. Bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam edecek.

-Şu anda ülkemizde devam eden sadece bir yangın var, Bursa Harmancık yangını. Arkadaşlarımız hem havadan hem de karadan müdahale ediyorlar. Ekiplerimiz alanın tamamını çevrelemiş durumdalar. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla arkadaşlarımız yanan alana müdahaleye devam ediyorlar. Buradaki çalışmaların iyiye gittiğini söylemek istiyorum. Önümüzdeki saatlerde burayla ilgili güzel haberleri kamuoyumuzla paylaşmış olacağız.

-Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz, teyakkuz halinde olacağız. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım, açık alanlarda ateş yakmayalım. Açık alanlarda ateş ya da yangın çıkmasına sebep olacak bir ortam oluşturmayalım, en ufak bir yangın emaresi görüldüğünde 112'yi arayalım.