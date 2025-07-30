Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya Fener'e sponsor oldu açıklaması günde oldu

Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'yle sözleşme imzaladı. Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya, "Eşimle 'Bugünden daha güzel bir gün olamaz.' dedik. Bugünün gururunu yaşıyorum. Ali Koç eğer bizi aramasaydı, bizi ikna etmeseydi, biz bugün burada olmazdık." ifadelerini kullandı.

Chobani Stadı'nda sponsorlukla ilgili düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, CFO'su Tarkan Gürkan, İletişim Direktörü Hatime Ulukaya, Shepherd Futures Başkanı Mehmet Lütfi Kırdar, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Chobani markasının sahibi Hamdi Ulukaya şunları söyledi:

-"Chobani'nin desteği sadece tabela desteği değildir. Her zaman her noktada Fenerbahçe'nin yanındayız. Umarım bu durum ülkemiz için güzel bir başlangıç olur. Bu sezon çok güzel şeylerin olacağını düşünüyorum.

Beni Fenerbahçe'me, çocukluğuma, ülkeme böyle kucak açarak getirdiğiniz için minnettarım. Bu bir başlangıç.

-Olaya iki boyutlu bakmak lazım. Birisi sadece saha ve forma ismi değil. Daha geniş katılımcı bir birliktelik olacak. Anlaşma sırasında hiçbir zaman pazarlık yapmadık. Bunun yanında özellikle deprem bölgesindeki çocuklarımızın, kızlarımızın eğitimi için her yıl 1 milyon dolar bağışlayacağız. Fenerbahçe, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. Böyle bir marka, böyle bir takım, böyle bir oluşum kolay kolay bir araya gelmiyor.

Biz Fenerbahçe'yle Türkiye'ye geldik. Henüz burada iş yapmıyoruz ama onu da başlatacağız. Fenerbahçe'yle olan birlikteliğimiz uzun ve kapsayıcı.

-Fenerbahçe'nin sponsorluk değeri bundan 2-3 sene sonra bu miktardan daha fazla olacaktır. Değer yükselirse ya o değeri veririz ya da başkasının bu değeri ödemesi halinde yardımcı oluruz."