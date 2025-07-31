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EKONOMİ

Üç harfli zincir markette kasiyerin hali herkesi üzdü yorgunluktan tükenince...

Zincir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kasiyer yaşadığı yorgunluğun ardından ayakta durmakta zorluk çekti. Sık sık çalışmaya devam etmek için mücadele eden çalışan, sonunda fenalaşarak işi bırakmak zorunda kaldı.

Türkiye'de son yıllarda sayıları hızla artan ve 81 ilin tamamına yayılan zincir marketler, 'uygun fiyat' politikası üzerinden çalışanları düşük maaş ve kötü çalışma koşullarına mahkum etmeye devam ediyor. 

Dev marketlerin yalnızca birkaç çalışan ile döndürülmeye çalışılması, işçilerin görev tanımlarını belirsiz hale getirirken, çalışanlar günün belirli bir bölümünde temizlik yapıp mal yüklerken, başka bir bölümünde ise kasaya bakmak zorunda kalıyor. 

Bu koşullara ek olarak, kasada hizmet veren çalışanların herhangi bir sandalye ya da koltuğa oturması yasaklanmakta. Gün boyunca ayakta beklemek zorunda kalan işçiler, yoğun mesai saatleri nedeniyle güçlük yaşarken, bir çalışanın fenalaştığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Zincir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kasiyer yaşadığı yorgunluğun ardından ayakta durmakta zorluk çekti. Sık sık çalışmaya devam etmek için mücadele eden çalışan, sonunda fenalaşarak işi bırakmak zorunda kaldı. 

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