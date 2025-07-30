Victor Osimhen İstanbul'da!

Galatasaray, geçen sezon Napoli’den kiralık olarak forma giyen ve çifte kupa zaferinde önemli rol oynayan Victor Osimhen’i bonservisiyle birlikte İstanbul'a getirdi.

Galatasaray, geçen sezon takımda Napoli'den kiralık olarak forma giyen ve çifte kupalı sezonun başrolü olan Victor Osimhen'i bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Osimhen, kendisini sarı-kırmızılıların futbolcusu yapacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Nijeryalı golcünün açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim."

"HİKAYEM DEVAM EDİYOR"

"Evimdeyim ve çok mutluyum. Buraya döndüğüm için mutluyum. Başkana, başkan yardımcısına, George Gardi'ye ve Okan Buruk'a teşekkür ederim. Beni isteyen taraftara teşekkür ederim. Galatasaray'la devam ettiğim için mutluyum. Hikayem devam ediyor."

Abdullah Kavukcu: Taraftarlar bize inansın

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Osimhen transferine dair konuştu. Kavukcu, "Bu işe başkanımla inandık ve ocak ayında başladık. Parayı bulmak için çok çalıştık, hiçbir yeri satmadan parayı çıkardık. Belli bir kısmı peşin ödüyoruz, bir sene içerisinde tüm parasını kapatacağız. Galatasaray'ın bunu ödeyebilecek güçte olduğunu söyledik ve başardık. Perşembe günü son imzaları attıktan sonra sonuçlanış olacak. Bize PR'cı diyenler oldu. Diyenlerin bu paraları vermelerini bekliyoruz. İş artık taraftarımıza düşüyor. Galatasaray çok büyük! Kimseden para istemeden bunu başardık. Diğer transferler için de taraftarlar sakin olsun, bize inansın, güvensin." Dedi.