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Mesai bitimi sona erecek! Milyonlarca kişi yapmadı, herkes oraya koşuyor sistem çöktü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresinin son gününde nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle sistemin yavaşladığı ara ara çökmelerin meydana geldiği konuşuluyor.

Daha önce 3 kez uzatılan indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle tamamlanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün uyarılarına rağmen başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine geldi.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren nüfus müdürlüklerine adeta akın etti. İndirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala müdürlüklerdeki yoğunluk daha da arttı.

Müdürlüklere randevusuz gelenler ise işlemlerini yapamadan ayrılmak zorunda kaldı.

Başvurular nedeniyle müdürlüklerde personelin yoğun mesaisi devam ediyor.

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