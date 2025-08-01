Özgür Özel'in CHP'nin gizli protokolü için Kılıçdaroğlu'na ne dediği ortaya çıktı

Gazeteci Barış Yarkadaş, 2023 seçimlerinde CHP'nin Zafer Partisi ile yaptığı gizli protokol öncesi Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'na "iktidar olmak için ne gerekiyorsa yapın" dediğini aktardı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, 2023 cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde CHP'nin altılı masa ortaklarından habersiz Zafer Partisi ile yaptığı protokolle ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş, protokole tam destek veren isimlerden birinin Özgür Özel olduğunu söyledi.

Zafer Partisi ile ittifak nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun hedef olduğunu ancak kurmayların bu duruma onay verdiğini herşeyden haberi ve bilgisi olduğunu belirten Yarkadaş, CHP'de o dönem konuşulanları canlı yayında böyle aktardı:

"Kemal Bey diyor ki 'arkadaşlar Zafer Partisi ile protokol imzalayacağım Zafer Partisi'ne ihtiyacım var. Fakat tartışmalar çıkabilir bilginiz olsun' diyor. 'Sayın Genel Başkanım iktidar olmak için ne gerekiyorsa yapın' diyor."

3 bakanlık vaadi

Seçimden 6 ay sonra açıklanan protokolde dikkat çeken maddeler yer almıştı. İlk sırada Zafer Partisi'ne biri İçişleri Bakanlığı olmak üzere 3 bakanlık verilmesi yer alıyordu. Yine atamalar Ümit Özdağ ile birlikte yapılacaktı. Protokolün her iki sayfasında da Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın imzası bulunuyordu. 24 Mayıs 2023 tarihli protokolün gizlenen ve vaatlerin yer aldığı sayfanın görselini Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yayımlamıştı.