Ferdi Tayfur'un son görüntüsü ortaya çıktı

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan sanatçının ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı.

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un son görüntüsünü, menajeri ve yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı.

Paylaşılan videoda Ferdi Tayfur, adeta bir veda niteliğinde şu anlamlı sözleri dile getirmiş:

"Derler ki, bu dünyada hayır işleyenlerin öbür dünyada villalarının altından ırmak geçermiş.

Baş üstüne... Ama ben Allah'a şükrediyorum ki, daha bu dünyadayken denizin üstünde oturuyorum. Bana bu güzellikleri nasip etti. Öbür dünyada bana bir ağaç altı yeter. Yeter ki amelim temiz olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum."

Bu duygu dolu video, Şirin Gözalıcı'nın Instagram hesabından yayıldıktan sonra, Ferdi Tayfur hayranlarından usta sanatçıya olan özlemlerini ve üzüntülerini dile getiren binlerce yorum aldı.