Hamdi Ulukaya son konuşmasında 'Türkiyeliler' demedi, 'Türk halkı' dedi

Fenerbahçe'ye sponsor olan Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya'nın imza töreninde kullandığı 'Türkiyeli' ifadesi tartışma yaratmıştı. Sarı lacivertlilerin yeni yaptığı paylaşımda Ulukaya'nın bu kez 'Türk Halkı' dediği görüldü.

Fenerbahçe ve Chobani arasındaki tarihi sponsorluğun imza töreninde Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya'nın sözleri tartışmalara sebep olmuştu.

Ulukaya, tören sırasında konuşma yaparken "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız…" ifadelerini kullanmıştı. 'Türkiyeli' tabirinin ifade edilmesinin ardından kamuoyunda büyük tepkilerin fitili ateşlenmişti.

'Türkiyeli' ifadesinde düzeltme yaptı

Fenerbahçe'nin resmi hesaplarından yapılan yeni paylaşımda ise Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya'nın 'Türkiyeli' ifadesinde düzeltmeye gittiği görüldü.

Söz konusu paylaşımda sponsorluğa ilişkin açıklamalarda bulunan Ulukaya “En güzel yolculuklar böyle olur. Önce yürekte halledersiniz. Sonra iş güç çıkar gelir. Beni ülkeme sıkı sıkıya bağlayan en önemli şeylerden birisi de Fenerbahçe Dün Fenerbahçe Spor Kulübü, beni evime getirdi. Beni tekrar köklerime bağladı. Vatan derdiyle yanan insanımızı kucaklayıp bu ülkeye getirelim. Bu ülkeyle bağlarını kuralım. Bu can ülkenin müthiş potansiyelini dünyanın her tarafına taşıyalım.

-Fenerbahçe bu ülkenin en büyük değerlerinden bir tanesidir. Bugün onurlu bir gün, gururlu bir gün. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Biz senin, Fenerbahçe'nin ve yönetim kurulunun hizmetindeyiz.

-Bir ayağım artık Türkiye'de, Türkiye'mizde, Türk halkıyla. Milletimizin, ülkemizin hizmetindeyim." sözlerini sarf etti.