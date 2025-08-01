BIST 10.718
DOLAR 40,67
EURO 46,44
ALTIN 4.301,39
YEREL

Giresun'un Dereli'de otomobil yürüyüş yoluna düştü! 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin yürüyüş yoluna düştüğü kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İlçenin Pınarlar köyündeki Göksu travertenlerinin otoparkında, Volkan K'nin (35) park ettiği sırada kontrolden çıkan otomobili, yaklaşık 10 metre yükseklikten kullanıma kapalı olan yürüyüş yoluna düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Poyraz Efe K. (6), Emre F. (25) Tuğba F. (26) ve durumu ağır olan İrem K. (30) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elazığ'da maden ocağında göçük! Ekipler sahada 4 işçiden 3 kurtuldu 1'i aranıyor
Elazığ'da maden ocağında göçük! Ekipler sahada 4 işçiden 3 kurtuldu 1'i aranıyor
Sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret" eden zanlı İstanbul'da yakalandı
Sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret" eden zanlı İstanbul'da yakalandı
Ferdi Tayfur'un son görüntüsü ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un son görüntüsü ortaya çıktı
Özgür Özel'in CHP'nin gizli protokolü için Kılıçdaroğlu'na ne dediği ortaya çıktı
Özgür Özel'in CHP'nin gizli protokolü için Kılıçdaroğlu'na ne dediği ortaya çıktı
Karın ağrısı arkasındaki kanser tehlikesi
Karın ağrısı arkasındaki kanser tehlikesi
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken paylaşım: O video ve fotoğrafı Özgür Özel çekti
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken paylaşım: O video ve fotoğrafı Özgür Özel çekti
İlber Ortaylı’dan Hamdi Ulukaya’ya ‘Türkiyeli’ tepkisi
İlber Ortaylı’dan Hamdi Ulukaya’ya ‘Türkiyeli’ tepkisi
Özgür Özel'den Tanju Özcan'ın paylaşımları için dikkat çeken sözler
Özgür Özel'den Tanju Özcan'ın paylaşımları için dikkat çeken sözler
Özgür Özel - Özlem Gürses diyaloğu sosyal medyada gündem oldu
Özgür Özel - Özlem Gürses diyaloğu sosyal medyada gündem oldu
Muş'ta çocuklar için imkansızlık tanımadı! Traktör römorkunu havuza çevirdi
Muş'ta çocuklar için imkansızlık tanımadı! Traktör römorkunu havuza çevirdi
Para isteyip rahatsızlık veriyorlardı! Trafik ışıklarında huzuru kaçıran 2 kişi gözaltında
Para isteyip rahatsızlık veriyorlardı! Trafik ışıklarında huzuru kaçıran 2 kişi gözaltında
Yalova'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı
Yalova'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı