Ankara'da trafikte baltalı saldırı anı cep telefonu kamerasında
Başkentte bir otomobilde bulunan kişilerin trafikte önünü kestikleri araca baltayla saldırdığı anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Ankara Çevreyolu'nun Keçiören mevkiinde dün akşam saatlerinde 06 CYY 621 plakalı otomobilin sürücüsü ile başka bir aracın sürücüsü tartışmaya başladı.
Bunun üzerine 06 CYY 621 plakalı aracın sürücüsü, diğer aracın önünü kesti.
Otomobilden inen kişiler, diğer aracın camını yumrukladıktan sonra baltayla saldırdı.
Baltalı saldırıya uğrayan sürücü, hasar meydana gelen aracıyla bölgeden uzaklaştı.
Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.