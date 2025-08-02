Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e övgü: Ben nasıl minnet duymam

Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığını tescillediğini iddia etti. 10 tane kurultay yapılsa Özel'in hepsini kazanacağını söyleyen Arınç, "Benim arkadaşlarımın benim yanımda olmadığı zamanda oraya gelmiş ve problemi çözmüş bir insana ben nasıl minnet duymam" dedi.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in Youtube kanalında konuk olan Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e övgüler yağdırdı.

Özel'in geçmişte kendisine yardımcı olduğunu belirten Arınç, "Benim arkadaşlarımın benim yanımda olmadığı zamanda oraya gelmiş ve problemi çözmüş bir insana ben nasıl minnet duymam. Birileri var ya bunlar iyi gün dostu bile değil. O kötü gün dostu. Siyaseti beni ilgilendirmez. Başına gelmedik iş kalmadı. Oraya koşuyor şuraya koşuyor. Bence genel başkanlığı da tescillendi. - 10 tane kurultay yapılsa bunların hepsini yüzre 60 ile yüzde 70 ile alır." dedi.

Kurultay davasına ilişkin olarak da Arınç, "YSK'nın onayladığı sonucu mahkemelerin değiştiremeyeceğini tahmin ediyorum ama 31 sene sonra diplomalar bile iptal edildiğine göre... Rahmetli Demirel derdi, 'Taş da düşebilü, ayı da çıkabilü..." değerlendirmesinde bulundu.