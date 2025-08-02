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Leyla Şahin Usta: Başörtümle okuyamadığım ülkede AİHM Başkanı seçiminde oy kullandım

AK Parti Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Usta, geçmişte başörtüsü nedeniyle Türkiye’de eğitim hakkından mahrum bırakıldığını, bu yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğunu ancak başvurusunun reddedildiğini hatırlattı.

Aynı ülkede yıllar sonra milletvekili seçildiğini belirten Usta, şimdi ise Fransa’da AİHM Başkanı’nı seçen Türk milletvekillerinden biri olduğunu vurguladı.

Usta açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Başörtümden dolayı özgürce ülkemde okuyamadım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdum ve davam ‘ret’ edildi. Ama 15 yıl sonra okuyamadığım ülkemde milletvekili seçildim. Ve ülkemi temsilen Fransa’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı’nı seçen milletvekillerinden biri oldum.

Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ferasetinin başarısıdır…”

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