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Ayasofya'yı kundaklamak istedi yangın çıkardı o anlar güvenlik kamerasında

Ayasofya Camii’ne giren bir şahıs, yatsı namazı sonrası rahlenin arkasında kağıtları ateşe vererek Ayasofya’yı kundaklamaya çalıştı. Halının bir kısmının yanmasına yol açan M.G., olay sonrası kaçsa da kısa sürede yakalandı. Şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Temmuz'da saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşandı. Camiye giren ve şapkalı olan M.G., rahlenin arkasında bulunan bazı kâğıtları ateşe verdi.

Alevlerin halıya sıçraması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden bir kadın, olayı hemen imama bildirdi. Cemaatten bir kişi ise yanan halıyı kaldırarak alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri cami içerisine girerek inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin olay sonrası Sultanahmet Meydanı yönüne gittiği belirlendi.

Kimliği tespit edilen M.G., kısa sürede evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Temmuz’da adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kaydının bulunduğu öğrenildi.

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