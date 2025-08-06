Rezilliği ifşa olan esnaf zabıtaya yaptığıyla şoke etti! Şerefime seni vururum

Gaziantep'in Şahinbey beledeyisende daha önce tarihi geçmiş ürün sattığı için işlem yapılan esnaf, aynı suçu tekrarlayınca denetime gelen zabıta ekiplerine saldırdı. Esnaf, işlem yapmak isteyen zabıtaya 'Şerefime seni vururum' sözleriyle tehditler savurdu.

Gaziantep'te yer alan Şehitkamil Belediyesi'nin son kullanma tarihi geçmiş ürünleri sattığı gerekçesiyle aralarında zincir marketlerin de bulunduğu çok sayıda işletmeye ceza yazıldı. Bir esnaf ise cezalara rağmen yine son kullanma tarihi geçmiş ürünler satmaya devam etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri markette denetime gitti. Ahlaksızlığı ifşa olan esnaf zabıta ekiplerine saldırdı. Ekipleri yaka paça dışarı atan kişi, öldürmekle de tehdit etti.

Kameralara yansıyan görüntülerde zabıtaya sürekli "Şerefime vururum seni" dediği duyuluyor.

Belediye Başkanı : Yolumuzdan dönmeyiz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayarak şu mesajı verdi:

-Zabıta ekiplerimiz, halkımızın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Ancak bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarımıza yapılan engelleme ve tehditler bizi yolumuzdan döndüremez. Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.