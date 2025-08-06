Serdar Karagöz'den müthiş 3'lük! O anlar Selçuk Bayraktar'ı da şaşırttı

Basketbol sahasında müthiş bir 3'lük atan Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, o anları milli sosyal medya platformu Next Sosyal'de paylaştı. Karagöz'ün basket atışı Selçuk Bayraktar'ı da şaşırttı.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, basketbol sahasındaki başarılı 3'lük atışını Next Sosyal'deki takipçileriyle paylaştı.

Videoda, üç sayı çizgisinin dışında topu sektirip ardından potaya dönen Karagöz, atışını yaptıktan sonra arkasını dönüyor ve top potaya giriyor.

Karagöz: "İlk denemede bu sonuç çıktı"

Karagöz, ilk denemede bu sonucun çıktığını belirtirken videoyu da gazeteci Yahya Bostan çekti. Karagöz mesajında şunları kaydetti: "Basketbolda başarı için disiplin, çalışma ve yeteneğin bir araya gelmesi gerekiyor.. Not: videoyu defalarca denemedik ilk denemede bu sonuç çıktı.. kamera @yahyabostan"

Selçuk Bayraktar: Yemin et inanalım

Karagöz'ün attığı 3'lük, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı da şaşırttı. Bayraktar, Karagöz'ün paylaşımıyla ilgili "Yemin et inanalım... Ufak at da civcivler yesin derler halk arasında..." yorumunu yaptı.