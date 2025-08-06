Osmaniye'de kaza can aldı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Abdullah Petek'in (23) kullandığı 80 AZ 328 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Yalnızdut köyü yakınlarında, Faris Nazar (40) idaresindeki 34 DYH 590 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Petek ve Nazar, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Petek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.