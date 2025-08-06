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Eski korucuyu 15 yaşındaki yeğen böyle öldürdü!

Diyarbakır'da 15 yaşındaki bir çocuk, halasının eşi ve eski köy korucusu Yüksel Bayrak'ı sokak ortasında başından vurarak öldürdü. Cinayet, Bayrak'ın tanık olacağı büyük bir uyuşturucu davasının iddianamesinin kabul edilmesine 5 gün kala işlendi. Katil, Bayrak'ı halasına kötü davrandığı için öldürdüğünü söyledi. Katilin cinayet bahanesine inanmayan ekipler soruşturmayı derinleştirdi ve olayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler 31 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

Ekol TV muhabiri Burak Emek'in haberine göre Diyarbakır’da geçen yıl yaşanan bir cinayet, uyuşturucu dosyasıyla bağlantısı ve failiyle Türkiye’yi sarsan bir tabloya dönüştü. Eski köy korucusu Yüksel Bayrak, ailesiyle birlikte akraba ziyaretinden dönerken sokak ortasında öldürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan cinayet görüntüleri, pusu kuran kişinin 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu ortaya koydu.

Silah tutukluk yaptı ama durmadı
Olay gecesi Bayrak, eşi ve yeğenleriyle birlikte evine dönüyordu. Ancak onu evine değil, tuzağa götüren adımlar atılmıştı. 15 yaşındaki çocuk, halasının eşine arkasından sessizce yaklaştı. Ense hizasına kadar geldiği anda silahına sarıldı, ancak ilk tetiği çektiğinde silah tutukluk yaptı. İkinci kez ateş ettiğinde Bayrak başından vurularak yere yığıldı.

Hala yeğenini engellemeye çalıştı ama başarılı olamadı
Bayrak’ın eşi de olan hala, cinayeti gözleri önünde izledi. Kocasının üzerine kurşun yağarken çırpınsa da engel olamadı. Zanlı, cinayetin ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Cinayetle ilgili detaylar ortaya çıktıkça, olayın aile içi bir hesaplaşmadan çok daha fazlası olduğu anlaşıldı.

Yüksel Bayrak, 24 sanıklı büyük bir uyuşturucu davasının en önemli tanıklarından biriydi. Üstelik dava dosyasının iddianamesi kabul edilmeden sadece 5 gün önce susturulmuştu.

"Halama kötü davrandığı için öldürdüm" dedi

Yakalanan 15 yaşındaki fail, emniyette verdiği ifadede davadan hiç bahsetmedi. “Halama kötü davrandığı için öldürdüm” dedi. Ancak güvenlik güçleri, bu açıklamadan tatmin olmadı ve cinayetin arkasında daha geniş bir yapılanma olduğundan şüphelendi.

10 kişi tutuklandı
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aralarında azmettiricilerin de bulunduğu 10 kişiyi tutukladı. Emniyet, cinayetin arkasındaki yapıyı şemayla çözümledi. Tutuklanan zanlılar, 31 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

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