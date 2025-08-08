BIST 10.956
DOLAR 40,71
EURO 47,44
ALTIN 4.442,96
GÜNCEL

Beykoz'da İETT otobüsünden çıkan beyaz duman sürücülere zor anlar yaşattı

Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından yükselen beyaz duman, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Acarlar Mahallesi'nde Elmalı Tüneli'ne doğru ilerleyen boş İETT otobüsünün motor kısmından birden beyaz duman yükselmeye başladı.

Otobüs tünelden çıktıktan bir süre sonra yol kenarında dururken, arkadan gelen araçların sürücüleri görüş mesafesinin düşmesinden dolayı zor anlar yaşadı.

İETT otobüsünün yoğun duman eşliğinde ilerlediği anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

