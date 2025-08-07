Arzu Erdem’den Özgür Özel’e: Utanacak bir şey yoksa aracı neden iade ettiniz?

TYT Türk TV’de yayınlanan “Siyaset Masası” programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı makam aracının, suç örgütü liderliği iddiasıyla tutuklanan ve itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın şirketine ait olduğu ileri sürüldü. Programın sahibi ve eski MHP Milletvekili Arzu Erdem, Özel’e “Bu araç size nasıl ulaştı, kime ait olduğunu bilmiyor muydunuz, neden iade ettiniz?” sorularını yönelterek, canlı yayında veya stüdyoda cevap hakkını kullanabileceğini açıkladı.

TYT Türk TV’de yayınlanan “Siyaset Masası” programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı makam aracının, suç örgütü liderliği iddiasıyla tutuklanan ve itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın şirketine ait olduğu iddia edildi.

Programda konuşan TYT Türk’ün sahibi ve eski MHP Milletvekili Arzu Erdem, Özel’e yönelik dikkat çeken sorular yöneltti. Erdem, “Bu araç kimin, size hangi vesileyle geldi? Araç kime ait olduğunu bilmiyor muydunuz? Eğer utanacak bir şey yoksa neden bu aracı Aktaş’ın evine iade ettiniz? Türk milletinin doğru şekilde bilgilendirilmesi için bu soruların cevabı verilmeli.” dedi. Erdem ayrıca, Özgür Özel’in isterse canlı yayına telefonla bağlanabileceğini ya da stüdyoya konuk olarak tüm sorulara yanıt verebileceğini söyledi.