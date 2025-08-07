Özgür Özel'in Tuzla mitinginde kürsüde koruma müdürüne tavrı olay oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Tuzla mitinginde konuşurken not kağıtlarını düzeltmek için kürsüye yönelen koruma müdürüne olan tavrı tartışma konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Tuzla'da katılımcılara hitap etti.

Özel konuşma yaparken, korumalığını yapan 2. sınıf emniyet müdürü Serkan Ökdemir’in kürsüdeki not kağıtlarını düzeltmek için hamle yaptı. Bu duruma sinirlenen Özel, Ökdemir'e hareketleriyle tepki gösterdi.

Otobüs üzerinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da şaşkın gözlerle Özel'e bakması dikkat çekti.

"Polis mi Özel mi haksız?" tartışması

Sosyal medyaya düşen görüntüler kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri koruma polisini dikkat dağıtmak ve görevi dışında davranmakla eleştirirken, kimileri de Özel'i saygısız ve kibirli olmakla suçladı.