BIST 10.969
DOLAR 40,69
EURO 47,43
ALTIN 4.428,18
YEREL

Çorum'da olay görüntü! "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası: Valilikten açıklama

Çorum'da İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen resmi plakalı bir araca binerken görüntülenen 3 kadının eskort olduğu iddia edildi. Çorum Valiliği, sosyal medyada yer alan görüntüyle ilgili açıklama yaptı.

Çorum'da İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen resmi plakalı bir araca, 3 kadın binerken görüntülendi. Kadınların eskort olduğu iddia edildi. Gece saatlerinde Fatih Caddesi ile Mavral Sokak kesişiminde çekilen görüntü sosyal medyada gündem yarattı. Çorum Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Valilik konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

İşte valiliğin yaptığı açıklama:

"Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresine ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yatalak annesini öldüresiye dövmüştü! Valilikten açıklama geldi
Yatalak annesini öldüresiye dövmüştü! Valilikten açıklama geldi
Bakan Bak'tan "Süper Lig 2025-2026 sezonu" paylaşımı
Bakan Bak'tan "Süper Lig 2025-2026 sezonu" paylaşımı
Donald Trump 12 Ağustos 2025 tarihinde ölecek mi? The Simpson dizisinin videosu
Donald Trump 12 Ağustos 2025 tarihinde ölecek mi? The Simpson dizisinin videosu
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
Çocuklarda gece altını ıslatma hastalık habercisi olabilir
Çocuklarda gece altını ıslatma hastalık habercisi olabilir
Beykoz'da İETT otobüsünden çıkan beyaz duman sürücülere zor anlar yaşattı
Beykoz'da İETT otobüsünden çıkan beyaz duman sürücülere zor anlar yaşattı
Halk TV, CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’den umduğu cevabı alamadı
Halk TV, CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’den umduğu cevabı alamadı
Gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medyadaki provokatif yayınlara dikkat çekti
Gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medyadaki provokatif yayınlara dikkat çekti
Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama için son gün yarın
Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama için son gün yarın
Özgür Özel'in Tuzla mitinginde kürsüde koruma müdürüne tavrı olay oldu
Özgür Özel'in Tuzla mitinginde kürsüde koruma müdürüne tavrı olay oldu
"Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ildeki operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı
"Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ildeki operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı
Azospermi tanısı çocuk sahibi olmaya engel değil
Azospermi tanısı çocuk sahibi olmaya engel değil