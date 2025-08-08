Çorum'da olay görüntü! "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası: Valilikten açıklama

Çorum'da İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen resmi plakalı bir araca binerken görüntülenen 3 kadının eskort olduğu iddia edildi. Çorum Valiliği, sosyal medyada yer alan görüntüyle ilgili açıklama yaptı.

Çorum'da İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen resmi plakalı bir araca, 3 kadın binerken görüntülendi. Kadınların eskort olduğu iddia edildi. Gece saatlerinde Fatih Caddesi ile Mavral Sokak kesişiminde çekilen görüntü sosyal medyada gündem yarattı. Çorum Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Valilik konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İşte valiliğin yaptığı açıklama:

"Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresine ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır."