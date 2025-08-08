BIST 10.995
Spiker Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı!

Geçtiğimiz gün vefat eden gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan bugün Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan dün vefat etti. 76 yaşında hayata gözlerini yuman Ümit Aktan için bugün Bodrum'da Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Ümit Aktan cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı'na defnedildi. 

Ümit Aktan'ın cenazesine yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Fatih Terim, Mehmet Ağar, Dinçer Azaphan, Hamza Hamzaoğlu, Ertem Şener gibi birçok isim de katıldı.

