Minibüs şoförü kimseye aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi...

İstanbul'da bir minibüste kaydedilen görüntüler kısa sürede infial yarattı. Cep telefonuyla kaydedilen videoda, bir minibüs şoförünün aracı kullandığı sırada yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izlediği ve telefonu kulağına götürerek sesleri dinlediği görüldü.

İstanbul'da kaydedilen bir minibüs görüntüsü sosyal medyada büyük infiale yol açtı. Cep telefonuyla çekilen video, şehir içi yolculuk yapan vatandaşların güvenliği ve huzuruna dair endişeleri yeniden gündeme getirdi.

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

Görüntülerde, minibüs şoförünün direksiyon başındayken, yolculara aldırış etmeden cep telefonundan cinsel içerikli film izlediği açıkça görülüyor. Daha da dikkat çekici olan ise şoförün videoyu sadece izlemekle kalmayıp, telefonu kulağına götürerek sesleri dinlemesi oldu. Yaşananlar araçtaki yolcular tarafından kayıt altına alındı.

VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sorumsuz davranış, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olayın ardından yetkililerin harekete geçip geçmediği henüz bilinmezken, minibüs şoförünün kimliğine ve çalıştığı hatta dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.