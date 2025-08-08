Çanakkale orman yangında ölüm kapanı oluştu : Eyvah bırak kaç kaç!
ÇANAKKALE orman yangınına müdahale eden bir ekip ters dönen rüzgar ile ölümün eşiğinden döndü. Ölüm kapanı oluşturun alevler araçlarını yok etti, ekip son anda kurtuldu.
Çanakkale'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Alevler hastaneye doğru yaklaşırken, üniversite kampüsü boşaltıldı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Ters rüzgara yakalanan itfaiye ekibi ise ölümden döndü.
Çanakkale'deki orman yangını merkeze bağlı Sarıcaeli Köyü yakınlarında çıktı. Saat 13.30'da başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Ölüm kapanı oluştu
Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ettikleri sırada rüzgarın ters dönmesi üzerine itfaiye aracı alevlerin içinde kaldı.
Olay nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.