Çanakkale'deki orman yangını çok büyük boğaz kapatıldı üniversite boşaltıldı
ÇANAKKALE'de çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede çok büyüdü. Çanakkale'nin merkez ve Bigadiç ilçesindeki orman yangınına yoğun şekilde müdahale yapılırken, Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale'den gelen son dakika haberlere göre üniversite kampüsü ve yerleşim yerleri boşaltılıyor. Şu ana kadar 3 köy boşaltıldı.
Çanakkale'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Alevler hastaneye doğru yaklaşırken, üniversite kampüsü boşaltıldı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Ters rüzgara yakalanan itfaiye ekibi ise ölümden döndü.
Çanakkale'deki orman yangını merkeze bağlı Sarıcaeli Köyü yakınlarında çıktı. Saat 13.30'da başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Orman Genel Müdürlüğü 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personelle Çanakkale merkezde ve Bayramiç'te meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor.
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ BOŞALTILDI
Alevler nedeniyle üniversite üniversite kampüsü boşaltıldı. Aynı zamanda bir özel yaşlı bakım merkezi de tahliye edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi. Şu anda binaları tehdit eden bir durum olmadığını aktaran Erenoğlu şu bilgileri verdi:
- "Üniversite sınırlarımızda yanan binamız ve yapımız yok. Ancak yangın maalesef ki çok büyük. Ekipler şu anda tüm tedbirleri almış durumdayız. Rüzgarın ters yönde esmemesini umuyoruz. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Umuyorum ki yangın kısa sürede kontrol altına alınır."
ÇANAKKALE BOĞAZI DA KAPATILDI
Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği her iki yönde askıya alındı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini söyledi.