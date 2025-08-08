Çanakkale'deki orman yangını çok büyük boğaz kapatıldı üniversite boşaltıldı

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ BOŞALTILDI

Alevler nedeniyle üniversite üniversite kampüsü boşaltıldı. Aynı zamanda bir özel yaşlı bakım merkezi de tahliye edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi. Şu anda binaları tehdit eden bir durum olmadığını aktaran Erenoğlu şu bilgileri verdi:

- "Üniversite sınırlarımızda yanan binamız ve yapımız yok. Ancak yangın maalesef ki çok büyük. Ekipler şu anda tüm tedbirleri almış durumdayız. Rüzgarın ters yönde esmemesini umuyoruz. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Umuyorum ki yangın kısa sürede kontrol altına alınır."