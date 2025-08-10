BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
GÜNCEL

Sındırgı'da yıkılan binada 6 kişi vardı! En alt katı eczaneydi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle birlikte merkezde bulunan bir bina yıkıldı. 6 kişinin bulunduğu binadan iyi haberler geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremle birlikte 3 katlı bina yıkıldı. Binanın en alt katında eczane vardı. Binada toplam 6 kişi bulunduğu tespit edildi. 

