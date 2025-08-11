BIST 10.973
Bursa’daki AVM’de deprem paniği kamerada

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremin Bursa Osmangazi’deki bir AVM’de yarattığı panik, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir AVM’de yaşanan panik cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlar korku içerisinde merdivenlerden inmeye çalışırken, görüntüleri çeken vatandaşın, “Allah’ım sen koru ya Rabb’im. Sandık Asmerkez yıkıldı. Yıkıldı sandık” dediği duyuldu.

KOŞARAK KAÇTILAR

Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan güvenlik kamerası görüntüsünde ise kasanın arkasında oturan işletme sahibinin, sarsıntıyla birlikte önce ne olduğunu anlamaya çalıştığı, ardından da koşarak kaçtığı görüldü. Bir internet kafenin kamerasına yansıyan görüntüde de müşterilerin panikle kaçıştığı anlar yer aldı. 

