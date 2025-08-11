BIST 10.973
DOLAR 40,74
EURO 47,58
ALTIN 4.421,39
GÜNCEL

İspanya'da aşırı sıcakların neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

İspanya'da aşırı sıcakların etkisiyle ülkenin kuzey bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Kuzeydeki Leon, Ourense, Navarra ve Avila bölgelerinde aşırı sıcakların etkisiyle çıkan ve 1,5 gündür devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başlanmasıyla dün akşam tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen 1500'den fazla kişinin evlerine dönmelerine izin verildi.

5 NOKTADA SÜRÜYOR

Yerel yönetimler ve Sivil Koruma ekipleri, mevcut durumda en zorlu bölgenin, beş noktada yangınların sürdüğü Leon kenti çevresi olduğunu açıkladı.

Askeri Acil Müdahale Ekibinin (UME) de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği Leon'da bazı küçük yerleşim yerlerinde 50 kadar kişinin halen evlerine girişlerine izin verilmediği, bazı yolların trafiğe kapalı tutulduğu belirtildi.

36 BİN HEKTAR ALAN KÜL OLDU

İspanya'da bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 36 bin hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanlığının verilerine göre, İspanya'da bu yıl çıkan büyük yangınların (500 hektardan fazla alanı yakan) sayısının 15'e ulaştığı, bu sayının son 10 yılın ortalamasının üzerinde olduğu kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Savcı Sayan 11 yıl önceki videoyu paylaştı: Amerikancılar ülkemizi kuşatmış durumda
Savcı Sayan 11 yıl önceki videoyu paylaştı: Amerikancılar ülkemizi kuşatmış durumda
Prof. Dr. Üşümezsoy, Sındırgı depremini 3 hafta önce uyarmış
Prof. Dr. Üşümezsoy, Sındırgı depremini 3 hafta önce uyarmış
Bursa’daki AVM’de deprem paniği kamerada
Bursa’daki AVM’de deprem paniği kamerada
Balıkesir'deki depremde 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'deki depremde 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'deki depremde enkazdan bir kişi kurtarıldı
Balıkesir'deki depremde enkazdan bir kişi kurtarıldı
6.1 büyüklüğündeki Balıkesir depreminin en çarpıcı videosu! Baba tekrar geliyor
6.1 büyüklüğündeki Balıkesir depreminin en çarpıcı videosu! Baba tekrar geliyor
Sındırgı'da yıkılan binada 6 kişi vardı! En alt katı eczaneydi
Sındırgı'da yıkılan binada 6 kişi vardı! En alt katı eczaneydi
Sındırgı'dan gelen yıkım görüntüsü! Depremden hemen sonrası toz duman
Sındırgı'dan gelen yıkım görüntüsü! Depremden hemen sonrası toz duman
Başakşehir’de kadına şiddet: Baba ve oğul adliyede
Başakşehir’de kadına şiddet: Baba ve oğul adliyede
Bakan Uraloğlu: Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi
Bakan Uraloğlu: Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi
Karabük'te ormanlık alan küle dönmüştü! Hasar havadan görüntülendi
Karabük'te ormanlık alan küle dönmüştü! Hasar havadan görüntülendi
Yoldan geçen araçlara bıçakla saldırdı, gözaltına alındı
Yoldan geçen araçlara bıçakla saldırdı, gözaltına alındı