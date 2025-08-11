BIST 11.081
GÜNCEL

Gurbetçiler sınırda ceza şoku yaşadı: Ceza öderken isyan ettiler...

Sınır kapılarında yapılan denetimlerde, yabancı plakalı araçların köprü, otoyol ve trafik cezaları tahsil edilirken sınırda kaydedilen bir görüntü dikkat çekti. Gurbetçilerin ceza ödemek için sıraya girdikleri görülürken içlerinden biri "Sen gel 1 ay dolaş, gez sonra cezayı öde" sözleriyle yaşananlara isyan etti.

Yabancı plakalı araçların köprü, otoyol ve trafik cezalarının tahsilatı için 2021 yılından bu yana sınır kapılarında denetimler gerçekleştiriliyor. Türkiye'de cezası bulunan gurbetçiler ise sınırda cezayı ödemeden geçemiyorlar.

CEZA TAHSİL EDİLMEDEN ÇIKIŞ YAPILMIYOR

2021'de pilot uygulama sonrası 2022'de devreye alınan denetimlerle, cezası olanlar, sınır kapısında cezayı ödemek zorunda kalıyorlar. Cezanın tahsili yapılmadan çıkış işlemleri yapılmıyor.

TAHSİLAT KUYRUĞU KAMERADA

Sosyal medyada, bu tahsilat anına ait bir görüntü dikkat çekti. Telefon kamerası ile tahsilat kuyruğunu çeken bir gurbetçinin, "Sen gel 1 ay dolaş, gez sonra cezayı öde" ifadeleri dikkat çekti. Sözlerinden duruma öfkelendiği anlaşılan gurbetçinin videosu sosyal medyada dolaşıma girdi.

