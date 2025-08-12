Hadi Özışık: Devlet Bahçeli polemiklere girmeden “terörsüz Türkiye” sürecini önceliklendirdi

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’de MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “terörsüz Türkiye” sürecindeki sakin ve kararlı tutumuna dikkat çekti. Sürecin mimarının Bahçeli olduğunu belirten Özışık, Türkiye’nin sorunlarının çözümünde gündemi her zaman MHP liderinin belirlediğini söyledi.

MHP’nin düzenlediği “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik, Terörsüz Türkiye, Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” kapsamında 9 bölge ve 81 ili kapsayan organizasyon sonrası partiye “eyalet planları mı yapıyorsunuz?” suçlaması yöneltilmişti.

Memleket Partisi’nden ayrılarak yeniden CHP’ye dönen Muharrem İnce, sosyal medya hesabında “9 Işık mı, 9 Bölge mi, karar ver MHP” ifadeleriyle bu eleştirilere katılmıştı.

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV'de katıldığı programda bu gelişmeler karşısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aldığı sakin tutuma dikkat çekti.

Bahçeli’nin polemiklere girmeden “terörsüz Türkiye” sürecini önceliklendirdiğini vurgulayan Özışık, “Devlet Bahçeli, gündemi titizlikle belirleyen lider pozisyonunda polemiklere girmeden ‘terörsüz Türkiye’ sürecini önceliklendirdi” dedi.

Öcalan'a yapılan ilk çağrıdan itibaren sürecin mimarının Devlet Bahçeli olduğuna vurgu yapan Hadi Özışık, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıların giderilmesi konusunda gündemi her zaman MHP liderinin belirlediğini ifade etti.