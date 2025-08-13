BIST 10.963
SAĞLIK

Her miyom ameliyat gerektirmez

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mesut Polat, rahimde veya rahim duvarında gelişen iyi huylu tümör olan "miyom" hakkında bilgi vererek, her miyomun ameliyat gerektirmediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kadın sağlığının yaygın sorunlarından biri olan miyomlar, özellikle 30 yaş sonrası kadınlar için önemli gündem oluşturabiliyor. Hastalık, her 3 kadından birinde görülebiliyor, ancak çoğu zaman fark edilmiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mesut Polat, miyomların konumuna göre farklı şikayetler ortaya çıkardığını belirterek, "Her miyom ameliyat gerektirmez, ancak düzenli kontrol şart." ifadesini kullandı.

Rahim içindeki miyomların genellikle aşırı kanamaya yol açtığını aktaran Polat, dışa doğru büyüyen miyomların ise yerleşim yerine göre farklı sorunlar oluşturabileceğini anlattı.

Ön duvarda yer alan miyomların, idrar torbasına baskı yaparak, sık idrara çıkmaya neden olabileceğine işaret eden Polat, arka duvardaki miyomların ise bağırsaklara baskı yaparak kabızlık ve karında şişlik hissi oluşturabileceğini vurguladı.

Miyomların çoğunluğunda yalnızca düzenli takibin yeterli olabileceğine dikkati çeken Polat, ancak bazı durumlarda cerrahi müdahalenin zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Eğer miyom aşırı kanamaya neden oluyorsa, belirgin bası bulguları varsa veya hastanın yaşam kalitesini düşürüyorsa cerrahi gerekir. Ayrıca çocuk sahibi olmak isteyen bazı hastalarda da miyomun alınması gerekebilir." değerlendirmesini yaptı.

Polat, yıllık ortalama 1-2 santimetre büyüyen miyomların hormona duyarlı tümörler olduğunu belirterek, şunlar kaydetti:

"Birden fazla miyom varlığında tekrarlama riski, tek miyoma göre daha yüksektir. Beş yıl içinde tekrarlama oranı yüzde 5 ile 10 arasındadır. 6 ayda bir veya yılda bir yapılan kontrollerde miyomun büyüme durumu izlenmelidir. Belirli bir çapı geçtiğinde veya klinik bulgu oluşturduğunda cerrahi gündeme gelir. Ancak herhangi bir sorun oluşturmayan, aşırı büyümeyen miyomlarda takip yeterlidir."

